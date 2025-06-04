شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الزمالك بنهاية عقد زيزو غدا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، في خطاب رسمي موجه إلى نادى الزمالك، انتهاء عقد اللاعب أحمد مصطفى السيد المعروف بـ"زيزو" مع نادي الزمالك، مع نهاية الموسم الكروي غدا الخميس بنهاية كأس مصر.

وجاء تأكيد الاتحاد ردًا على استفسار نادي الزمالك بشأن موعد انتهاء عقد اللاعب، حيث أوضح الاتحاد أن عقد "زيزو" المسجل لديه ساري المفعول حتى نهاية الموسم. شدد الاتحاد على أن الموسم الرياضي 2024/2025 ينتهي بنهاية فترة المنافسة التي يحددها الاتحاد الدولي أو الكأس الوطنية، أيهما يبدأ أو ينتهي بآخر مباراة رسمية تنظمها المسابقات التي يشرف عليها الاتحاد، أو يشارك فيها النادي. وفيما يتعلق بمسابقة كأس مصر للموسم الحالي، أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أن موعد المباراة النهائية للبطولة سيكون يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، وبالتالي، فإن هذا التاريخ يُعد نهاية فترة المنافسة للموسم الرياضي 2024/2025، ويُعاد بعده تاريخ انتهاء العقد المشار إليه. وطالب الاتحاد في ختام خطابه النادي بضرورة الالتزام بموقف اللاعب من الناحية التعاقدية وفقًا لما هو ثابت بسجلات الاتحاد وطبقًا للوائح المعمول بها بين الاتحاد والأندية.

ويواجه فريق بيراميدز، الذى تأهل لمباراة نهائي كأس مصر بعد الإطاحة بفريق البنك الأهلي في نصف نهائي المسابقة، نظيره الزمالك الذى حجز بطاقة العبور للمواجهة النهائية، بالفوز على حساب سيراميكا.

يبحث الزمالك عن لقب يزين به موسمه، بعد ضياع فرصة التتويج بلقب الدوري المصري، وإخفاقه في الحفاظ على لقب الكونفدرالية، ولم يصعد لمنصة التتويج إلا في مناسبة وحيدة، كانت بعد اقتناص لقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلي في سبتمبر الماضي.

ويستهدف فريق بيراميدز، حصد الكأس لإضافة لقب جديد لخزائنه، بعد التتويج الهام ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

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