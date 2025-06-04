شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار علي فرج ونور الشربيني كأفضل لاعبين إسكواش في مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، اختيار الثنائي المصري، نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، وعلي فرج المعتزل مؤخراً، كأفضل لاعبين عن شهر مايو الماضي.

وكانت نور الشربيني فازت بلقب بطولة العالم للإسكواش للمرة الثامنة في تاريخها، معادلةً رقم الماليزية نيكول ديفيد القياسي، ليتربعا سويا على عرش أكثر اللاعبات تتويجاً باللقب.

وفازت نور الشربيني في المباراة النهائية على هانيا الحمامي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: (11-5، 11-9، 4-11، 11-7).

كما وصلت نور الشربيني إلى نهائي بطولة العالم للمرة العاشرة على التوالي، وحققت لقبها الرابع في مدينة شيكاغو.

فيما جاء إختيار علي فرج بعدما أنهى مسيرته المهنية بوصوله إلى نهائي بطولة العالم للإسكواش، وأعلن اعتزاله الفوري بعد مسيرة مذهلة، فاز خلالها بأربعة ألقاب لبطولة العالم وتصدر التصنيف العالمي سابقًا



نور الشربينى