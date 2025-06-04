شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الأربعاء، 4 - 6 - 2025 العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها سفر الأهلى إلى أمريكا اليوم للمشاركة بمونديال الأندية، واستخراج رمضان بيكهام التأشيرة للسفر مع الفريق، ورفض الزمالك رحيل صلاح مصدق للدورى المغربى.

البنك الأهلي يستدرج إنبي في ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر

يستضيف ستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساءً، مواجهة مثيرة بين فريقي، البنك الأهلي صاحب الأرض وضيفه إنبي، في ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر، حيث يسعى كل فريق للفوز باللقاء والتقدم نحو النهائي.

إبراهيم نور الدين مراقباً لحكام نهائي كأس مصر

ختارت لجنة الحكام الرئيسية، إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق مراقبا لطاقم تحكيم مباراة نهائي كأس مصر التي تجمع الزمالك و بيراميدز المقرر إقامتها غدا الخميس باستاد القاهرة الدولى .

اليوم.. الأهلي يطير إلى أمريكا استعدادا للمشاركة في مونديال الأندية

يسافر فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، ويشارك فيها الفريق الأحمر باعتباره بطل قارة إفريقيا في نسخ 2021 و2023 و2024.

No Smoking.. عقوبات صارمة على المدخنين فى الدورى المصرى الموسم المقبل

كشفت لائحة العقوبات الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز، التي تعكف رابطة الأندية على إعدادها حاليا، عن عقوبات مشددة تنتظر كل من يثبت قيامه بالتدخين أثناء المباريات في الموسم المقبل، وذلك في إطار سعي الرابطة لضبط سلوك الجهاز الإداري والفني واللاعبين، وتطبيق أعلى معايير الانضباط داخل المنظومة الكروية.

الزمالك يرفض رحيل صلاح مصدق إلى الوداد المغربى

يدرس مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب رفض العرض الذى تلقاه النادى لرحيل المغربى صلاح الدين مصدق لاعب الفريق إلى الوداد المغربى، على سبيل الإعارة، بعد العرض الذى وصل النادى خلال الساعات الماضية.

بيكهام يتسلم التأشيرة ويسافر مع الأهلى الليلة للمشاركة فى مونديال الأندية

تسلّم أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا تأشيرة السفر إلى أمريكا، بعدما أتم النادى الأهلى إجراءات التعاقد معه لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية البيع النهائى.

أزمة الراتب تمنع رضا سليم من قبول الخروج من الأهلى على سبيل الإعارة

رفض المغربى رضا سليم لاعب النادى الأهلى فكرة الخروج معاراً لأحد أندية الدورى المصرى بسبب الراتب، حيث يتقاضى راتب 700 ألف دولار فى الموسم مع المارد الأحمر، ولن يستطيع الحصول على هذا المبلغ فى أى نادٍ مصرى آخر.