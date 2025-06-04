شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز مديرًا فنيًا لفريق سموحة رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة نادي سموحة، بقيادة فرج عامر، اليوم عن تعاقدها رسميًا مع أحمد عبد العزيز ليتولى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعدما قاد الفريق في الأسابيع الماضية بشكل مؤقت.

يأتي هذا القرار في إطار سعي الإدارة لتعزيز الجهاز الفني للفريق وتقديم موسم رياضي متميز، وقد أعربت الإدارة عن خالص أمنياتها لأحمد عبد العزيز بالتوفيق في مهمته الجديدة، وتحقيق تطلعات الجماهير في الفترة المقبلة.

يُعد أحمد عبد العزيز من الكفاءات التدريبية المتميزة، ويُنتظر منه أن يُضيف الكثير للفريق بفضل خبراته الواسعة في مجال كرة القدم.

وتعادل زد وسموحة سلبياً فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من مرحلة تفادى الهبوط في بطولة الدورى "دورى nile".