شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض ضم أجانب جدد خلال الصيف ويُبقي على ديانج في الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

استقرت إدارة النادي الأهلي على بقاء المالي آليو ديانج لاعب الفريق بعد نهاية كأس العالم لتكتمل قائمة الأجانب ما يعني عدم ضم صفقات أجنبية أخرى خلال ميركاتو الصيف الجاري، إلا لو قرر النادي التعاقد مع لاعبين أجانب تحت السن.

إدارة الأهلي كانت تُفكر في ضم ديانج خلال كأس العالم للأندية فقط بعد انتهاء إعارته لنادي الخلود السعودي، من أجل ضم لاعب أجنبي في مركز أخر يحتاج تدعيم وتحديداً الهجوم أو الظهير الأيسر.

لكن إدارة القلعة الحمراء استقرت في النهاية على بقاء ديانج مع الفريق خلال الموسم المقبل والتراجع عن فكرة ضم أجنبي بدلاً منه خاصة وأن نادي الوكرة القطري رفض إنتقال حمدي فتحي للأهلي نهائياً وتمسك بمشاركة اللاعب مع المارد الأحمر في كأس العالم للأندية فقط كما تم الاتفاق بين الناديين قبل عدة أشهر.

وتضم قائمة اللاعبين الأجانب في الأهلي حالياً 6 لاعبين هم، الثلاثي المغربي أشرف بن شرقي وأشرف داري ويحيى عطية الله، والسلوفيني نيتس جراديشار، والوافد الجديد التونسي محمد علي بن رمضان والمالي أليو ديانج العائد للنادي مؤخراً بعد انتهاء إعارته للخلود السعودي.

فيما رحل التونسي علي معلول بعد انتهاء عقده ووجه له الأهلي الشكر مؤخراً على مشواره مع الفريق، ومازال المغربي رضا سليم خارج قائمة الأهلي بعدما تم استبعاده منها في يناير الماضي بسبب الإصابة، كما أن التونسي محمد الضاوي كريستو المُعار لنادي الصفاقسي لن يعود للأهلي وستجدد إعارته أو سيتم بيعه نهائياً.

ومن المقرر أن يشارك يحيى عطية الله في كأس العالم للأندية، ثم يرحل عن الأهلي بعدما رفض الأخير شراءه نهائياً من نادي سوتشي الروسي، ليتبقي 5 أجانب مع الفريق، هم بن شرقي وداري وبن رمضان وجراديشار وديانج.

ويستهل الأهلي مشاركته فى كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، صاحب الأرض والجمهور، فى افتتاح البطولة التي ستقام فى أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

وتترقب جماهير الأهلي مواجهة إنتر ميامى كونها تجمع بين المارد الأحمر صاحب التاريخ الكبير فى أفريقيا، وسط رغبة وآمال جماهيره بالفوز على ميسي