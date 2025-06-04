شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يحدد 24 يونيو للاجتماع السنوي لأندية السيدات والان مع تفاصيل الخبر

حدد مسئولو اتحاد كرة اليد يوم 24 يونيو الجاري موعدا لعقد الاجتماع السنوي للاتحاد للموسم 2025/2026 لأندية السيدات.

و أرسل اتحاد اليد تعميم هام على جميع أندية دورى عمومى السيدات (أ - ب) وباقى الدرجات وكرة اليد المصغرة بخصوص المؤتمر السنوى العام للموسم الرياضي 2025-2026.

ويناقش المؤتمر عددا من المحاور أبرزها نشرة تعليمات الموسم الجديد و تسجيل اللاعبات في الموسم الجديد.