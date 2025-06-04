- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يحدد 24 يونيو للاجتماع السنوي لأندية السيدات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأربعاء، 04 يونيو 2025 03:28 م
حدد مسئولو اتحاد كرة اليد يوم 24 يونيو الجاري موعدا لعقد الاجتماع السنوي للاتحاد للموسم 2025/2026 لأندية السيدات.
و أرسل اتحاد اليد تعميم هام على جميع أندية دورى عمومى السيدات (أ - ب) وباقى الدرجات وكرة اليد المصغرة بخصوص المؤتمر السنوى العام للموسم الرياضي 2025-2026.
ويناقش المؤتمر عددا من المحاور أبرزها نشرة تعليمات الموسم الجديد و تسجيل اللاعبات في الموسم الجديد.
اتحاد كرة اليد
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز