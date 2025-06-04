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اتحاد اليد يحدد 24 يونيو للاجتماع السنوي لأندية السيدات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 04 يونيو 2025 03:28 م

حدد مسئولو اتحاد كرة اليد يوم 24 يونيو الجاري موعدا لعقد الاجتماع السنوي للاتحاد للموسم 2025/2026 لأندية السيدات.

و أرسل اتحاد اليد تعميم هام على جميع أندية دورى عمومى السيدات (أ - ب) وباقى الدرجات وكرة اليد المصغرة بخصوص المؤتمر السنوى العام للموسم الرياضي 2025-2026.

ويناقش المؤتمر عددا من المحاور أبرزها نشرة تعليمات الموسم الجديد و تسجيل اللاعبات في الموسم الجديد.


اتحاد كرة اليد

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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