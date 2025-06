شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام يتسلم التأشيرة ويسافر مع الأهلى الليلة للمشاركة فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

تسلّم أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا تأشيرة السفر إلى أمريكا، بعدما أتم النادى الأهلى إجراءات التعاقد معه لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية البيع النهائى.

وتوجه بيكهام إلى سفارة أمريكا اليوم الأربعاء، وحصل على التأشيرة ونجح مسئولو القلعة الحمراء فى إنهاء إجراءات سفر اللاعب مع البعثة مساء اليوم للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

وخرج أحمد رمضان بيكهام من معسكر فريق سيراميكا، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، فى ذهاب نصف نهائى كأس عاصمة مصر.

واتفق مسئولو نادى الأهلى مع سيراميكا على استعارة أحمد رمضان بيكهام لمدة موسم مع أحقية الشراء بنهاية الموسم الحالى، وحصل اللاعب على التأشيرة منذ قليل قبل أن يتوجه إلى ملعب التتش ويستعد للسفر مع بعثة الاهلى فى أمريكا استعدادا للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

اطمأن المهندس خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي والقائم بأعمال نائب رئيس النادى على انتهاء إجراءات سفر بعثة المارد الأحمر إلى الولايات المتحدة الأمريكية الليلة للمشاركة في كأس العالم للأندية، وذلك بعدما تم تكليف المهندس خالد مرتجي برئاسة بعثة الفريق لحين التحاق رئيس النادي بالبعثة بعدما تعذر سفره اليوم لأسباب صحية.

ويسافر الأهلي في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، إلى أمريكا على أن تصل البعثة عصر غد إلى ولاية ميامي الأمريكية التى ستُقيم فيها.

ويستهل الأهلي مشاركته فى كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، صاحب الأرض والجمهور، فى افتتاح البطولة التي ستقام فى أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

وتقام مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذى يتسع لـ64 ألف مشجع، تقام فى الساعة 8:00 مساء 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي vs إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي vs بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي vs بورتو- (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.