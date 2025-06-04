شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن رحلة الأهلي إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يترقب جمهور الكرة المصرية المصرية بصفة عامة، والأهلاوية على وجه الخصوص مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية بأمريكا حيث إنها البطولة الأهم خلال الفترة المقبلة خاصة وإنها تُقام للمرة الإولى بمشاركة 32 نادياً..ونستعرض في السطور التالية ، عدة تفاصيل تتعلق برحلة ومشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

س: متى يُسافر الأهلي إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية؟

ج: يُسافر الأهلي في الثامنة من مساء اليوم ،الأربعاء، عبر الخطوط الإماراتية.

س: ما هي تفاصيل الرحلة؟

ج: يتجمّع لاعبي الأهلي في السادسة من مساء اليوم بمطار القاهرة ، على أن تستقل البعثة ، طائرة تابعة للخطوط الإماراتية ، وتهبط ترانزيت في دبي في الحادية والنصف مساءً قبل أن تستكمل بعدها الرحلة إلى ولاية ميامي الأمريكية التي تُقيم فيها بعثة الأهلي ، ومن المقرر أن يصل الفريق إلى ميامي في الرابعة من عصر غداً ، الخميس، بتوقيت القاهرة.

س: هل أنهى الأهلي جميع إجراءات الرحلة؟

ج: نعم ..فقد اطمأن المهندس خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي والقائم بأعمال نائب رئيس النادى على انتهاء إجراءات سفر بعثة المارد الأحمر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعدما تم تكليف المهندس خالد مرتجي برئاسة بعثة الفريق لحين التحاق رئيس النادي بالبعثة بعدما تعذر سفره اليوم لأسباب صحية ، وفتح المهندس خالد مرتجي خطوط اتصالات مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي من أجل التنسيق وإنهاء جميع ترتيبات الرحلة الطويلة.

س: متى يستهل الأهلي منافساته في بطولة كأس العالم للأندية؟

ج: يستهل الأهلي مشاركته فى كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، صاحب الأرض والجمهور، فى افتتاح البطولة التي ستقام فى أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

وتترقب جماهير الأهلي مواجهة إنتر ميامى كونها تجمع بين المارد الأحمر صاحب التاريخ الكبير فى أفريقيا، وسط رغبة وآمال جماهيره بالفوز على ميسي "البرغوث" ورفاقه، وتعزيز حظوظه مبكرا فى مشوار التأهل إلى الدور التالى من المجموعة الأولى التى يوجد فيها أيضا بالميراس البرازيلى وبورتو البرتغالى.

س: ماذا عن مباراة الإفتتاح للبطولة؟

ج: تقام مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذى يتسع لـ64 ألف مشجع، تقام فى الساعة 8:00 مساء 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

س: ما هي مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

ج: مواعيد مبتاريات الأهلي في كأس العالم للأندية ، كالتالي:

الأهلي vs إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي vs بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي vs بورتو- (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.