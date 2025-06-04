شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره بيراميدز في نهائى كأس مصر اللقاء الذى يجمع الفريقين بإستاد القاهرة الدولى.

وتأتي هذه المواجهة المنتظرة فى ظل ترقب جماهيري كبير، حيث يسعى الزمالك للتتويج بلقب جديد، بينما يأمل بيراميدز في حصد ثانى بطولة لكأس مصر في تاريخه.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز بنهائى كأس مصر في الثامنة والنصف من مساء غد الخميس، بإستاد القاهرة، وتنقل قناة أون سبورتس المباراة، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويسعى الزمالك للحفاظ على آماله بتحقيق لقب الكأس بعد وداع بطولتي الكونفدرالية الأفريقية وكأس الرابطة المحلية، وابتعاده عن المنافسة على درع الدوري المصري الممتاز، فى المقابل يريد بيراميدز تحقيق اللقب ليكون توج بالثنائية خلال الموسم ،بعد التتويج بدورى أبطال أفريقيا على حساب صن داونز.

وأنهى الزمالك مشاركته فى بطولة الدورى المصرى محتلا المركز الثالث برصيد 47 نقطة، بينما أنهى بيراميدز البطولة فى الوصافة بالمركز الثانى برصيد 56 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلى المتوج باللقب.