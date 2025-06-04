شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتفوق تاريخيا على الإسماعيلى قبل مواجهة كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفوق فريق سيراميكا على الإسماعيلى تاريخيا قبل مباراة اليوم التي ستجمعهما في الثامنة مساء على استاد الإسماعيلية، في ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

التاريخ يبتسم لسيراميكا:

تعد مباراة اليوم هي الحادية عشر بين الفريقين، حيث سبق أن تواجها في 10 لقاءات سابقة في جميع المسابقات، حقق سيراميكا الفوز في 5 مواجهات بينما فاز الإسماعيلى في 3 مباريات وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

سجل لاعبو سيراميكا 14 هدفا خلال مواجهات الفريقين، بينما سجل الإسماعيلى 12 هدفا، ويعد أحمد ياسر ريان هداف المواجهات برصيد 3 أهدف، بينما سجل كل شيلونجو وباهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى لاعبو الإسماعيلى السابقون هدفين لكل منهم.

حسم الإسماعيلى تأهله لنصف نهائى كأس عاصمة مصر بعد الفوز على طلائع الجيش فى ربع النهائى بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، حيث كانت مباراتى الذهاب والإياب انتهت بنفس النتيجة بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وتأهل سيراميكا إلى الدور نصف النهائى بعد الفوز على بتروجت فى الذهاب بنتيجة 4-1، ثم الهزيمة فى لقاء العودة بالدور ربع النهائى بنتيجة 1-0، ليتأهل بمجموع المباراتين.

والتقط فريق الإسماعيلى أنفاسه بعد إسدال الستار على مسابقة الدورى وإلغاء الهبوط فى الموسم الجارى، خاصة بعدما تراجع الفريق الأصفر إلى المركز الثامن وقبل الأخير بمجموعة المنافسة على البقاء برصيد 23 نقطة.