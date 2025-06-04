شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس وعرابي وسيف الوزيري ومرجان في جنازة شقيق علاء نبيل والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد كبير من نجوم الرياضة المصرية علي حضور تشييع جثمان وائل نبيل شقيق علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة حيث تواجد ، كلاً من : سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات ومحمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن لايف وعماد النحاس المدرب العام للنادي الاهلي وكرم كردي و هشام حنفي وأسامه عرابي وأسامه حسن ومحمد و هبه وعلي عاشور وعلاء عبده وعلاء عبد الغني وأحمد رءوف.

كما حضر محمد عادل مدير الكرة بالمقاولون ومحمد العبد من نادي زد و أسامه إسماعيل مدير الإعلام باتحاد الكرة وعادل محفوظ مدير إدارة المنتخبات والدكتور حسام الإبراشي طبيب منتخب مصر السابق وإبراهيم القصاص رئيس منطقة القاهرة السابق وعدد من الرياضيين والإداريين باتحاد الكرة ونادي المقاولون.

وتم تشييع جثمان الدكتور وائل نبيل أخصائي العلاج الطبيعي بالمقاولون العرب بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء 4 يونيو من مسجد أبو بكر الصديق بشيراتون المطار وسيقام العزاء مساء اليوم الأربعاء 4 يونيو بمسجد القوات المسلحة بجوار سيتي ستارز قاعة الفردوس.

ونعي الاتحاد المصري لكرة القدم، وكذلك نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح وجهاز كرة القدم وقطاعات النادي الرياضية والإدارية المختلفة، وفاة الدكتور وائل نبيل الذي وافته المنية أمس .