شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اليد يُحفّز منتخب الناشئين قبل رحلة كرواتيا وصربيا استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

حرص خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، على الاجتماع بمنتخب مصر للناشئين لكرة اليد، بقيادة مجدي أبو المجد، وذلك عقب انتهاء مباراة مصر وتونس والتي فاز بها الفراعنة، بنتيجة 30/27، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بصالة حسن مصطفى المغطاة بـ 6 أكتوبر.

وتحدث فتحي مع اللاعبين من أجل تحفيزهم قبل خوض وديتي كرواتيا وصربيا، التي يسافر اليها المنتخب الجمعه المقبل في البروفة الأخيرة قبل المشاركة في المونديال وأكد لهم أن الجميع يثق بهم في تحقيق نتائج طيبة في المونديال كعادة الفراعنة في البطولات الكبرى.

وأكد فتحي على توفير كل سبل الدعم وتذليل كافة العقبات، من أجل تحقيق نتائج إيجابية، مشددًا على ضرورة التركيز والإصرار على الحفاظ على صورة كرة اليد المصرية في المحافل العالمية.

وحضر رئيس اتحاد كرة اليد، مباراة مصر وتونس، بجانب أحمد زقزوق عضو مجلس الإدارة، وطارق محروس المشرف العام على المنتخبات.

كان منتخب الناشئين فاز أمس على حساب تونس في المباراة الودية الأولى بينهما، وظهر اللاعبون بمستوى مطمئن في المباراتين الوديتين قبل خوض المونديال ، ويستعد منتخب الناشئين لخوض بطولة العالم الشهر الجاري، ببولندا ويلعب المنتخب ضمن مجموعة تضم كل من إسبانيا والسعودية والبحرين.