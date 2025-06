شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد محمد ياسر بعد انتهاء إعارته للتشيك ويُنهي إجراءات سفره لأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

أستقر مسئولو النادي الأهلي على إعادة المهاجم الشاب محمد ياسر الذي إنتهت إعارته لنادي تيبليتسه التشيكي، من أجل تدعيم هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة، ويُنهي مسئولو الأهلي خلال الساعات الحالية إجراءات سفر اللاعب إلى أمريكا للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية

ويُعد محمد ياسر أحد مواهب قطاع الناشئين بالأهلي وتم تصعيده للفريق الأول وشارك معه وقت وجود بيتسو موسيماني على رأس القيادة الفنية، قبل أن يخوض تجربة الاحتراف في التشيك.

الأهلي يواجه إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة ميسي ورفاقه

ويستهل الأهلي مشاركته فى كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، صاحب الأرض والجمهور، فى افتتاح البطولة التي ستقام فى أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

وتترقب جماهير الأهلي مواجهة إنتر ميامى كونها تجمع بين المارد الأحمر صاحب التاريخ الكبير فى أفريقيا، وسط رغبة وآمال جماهيره بالفوز على ميسي "البرغوث" ورفاقه، وتعزيز حظوظه مبكرا فى مشوار التأهل إلى الدور التالى من المجموعة الأولى التى يوجد فيها أيضا بالميراس البرازيلى وبورتو البرتغالى.

وتقام مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذى يتسع لـ64 ألف مشجع، تقام فى الساعة 8:00 مساء 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي vs إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي vs بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي vs بورتو- (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.