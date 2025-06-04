الامارات | أوكلاهوما يتسلح بشغف جمهوره في نهائي "NBA"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لأول مرة في تاريخهم، يقف أوكلاهوما سيتي ثاندر على بُعد خطوات قليلة من لقب الـNBA، حيث يستعد الفريق لمواجهة إنديانا بيسرز في سلسلة نهائية تاريخية تجمع بين فريقين لم يتوّجا باللقب من قبل في مشهد نادر يعِد بكتابة فصل جديد في سجل بطولة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

تنطلق المباراة الأولى من نهائي الـ NBA يوم الخميس 6 يونيو، في تمام الساعة 4:30 صباحًا بتوقيت الإمارات، على أرض أوكلاهوما سيتي.

ومع أنظار العالم التي تتجه إلى الملعب، يعرف أبناء أوكلاهوما أن أكبر أسلحتهم جمهورهم الذي يُعد من أكثر الجماهير إخلاصًا وشغفًا في عالم الرياضة.

ومن موسم مذهل تخلله 68 فوزًا في الدوري المنتظم، إلى أداء مبهر في الأدوار الإقصائية، كان أبرز لحظات أوكلاهوما الانتصار الكبير على مينيسوتا بنتيجة 124-94 في مباراة حاسمة أهلت الفريق إلى النهائي، بقيادة غيلجوس-ألكسندر الذي واصل تألقه ليقود حلم اللقب الأول. لكن النجومية على أرض الملعب لم تكن وحدها سر النجاح، فالمدرجات كانت دائمًا شريكًا في الانتصار.