شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة تفصل زيزو عن الرحيل من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يفصل أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، 48 ساعة عن انتهاء علاقته بالقلعة البيضاء، وارتداء قميص النادى الأهلى.

وتنتهى علاقة أحمد سيد زيزو مع الزمالك آخر الموسم، بعد نهائى كأس مصر المقرر له يوم 5 يونيو الجارى، أمام بيراميدز، وبعد هذا التاريخ يستطيع اللاعب إعلان انتقاله للنادى الأهلى.

ولا يشارك زيزو مع الزمالك منذ فترة بعد أنباء توقيع اللاعب الأهلى، ويكتفى بالانتظام فى تدريبات الفريق الأبيض للاعبين المستبعدين فقط، ويخرج من قوائم مباريات الزمالك بشكل مستمر.

كان الزمالك أرسل خطابين إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط يستفسر عن سبب عدم التحقيق والفصل فى الشكوى، وأكد النادى فى خطابيه أن عقد زيزو مع الزمالك ينتهى فى 1 يوليو المقبل، ومن ثمّ لا يحق له الانتقال إلى أى نادٍ آخر قبل هذا التاريخ، وتلقى الزمالك رد من اللجنة بعدم الاختصاص فى الشكوى.