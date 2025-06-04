شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمضان بيكهام خارج لقاء سيراميكا والإسماعيلى بعد إتمام انتقاله للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج أحمد رمضان بيكهام مدافع فريق سيراميكا، من معسكر الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، فى ذهاب نصف نهائى كأس عاصمة مصر.

واتفق مسئولو نادى الأهلى مع سيراميكا على استعارة أحمد رمضان بيكهام لمدة موسم مع أحقية الشراء بنهاية الموسم الحالى، وحصل على التأشيرة من أجل اللحاق ببعثة الاهلى فى أمريكا استعدادا للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

في الوقت التي تعطلت فيها صفقة انتقال محمد شكرى الظهير الأيسر لفريق سيراميكا إلى الاهلى، للاختلاف على المقابل المادى مما أدى إلى صرف الاهلى النظر عن الصفقة.

ويسافر الأهلي إلى أمريكا في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، للمشاركة في كأس العالم للأندية التي يستهلها الأهلي مشاركته بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، صاحب الأرض والجمهور، فى افتتاح البطولة التى ستقام فى أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

وتترقب جماهير الأهلي مواجهة إنتر ميامى كونها تجمع بين المارد الأحمر صاحب التاريخ الكبير فى أفريقيا، وسط رغبة وآمال جماهيره بالفوز على ميسي "البرغوث" ورفاقه، وتعزيز حظوظه مبكرا فى مشوار التأهل إلى الدور التالى من المجموعة الأولى التى يوجد فيها أيضا بالميراس البرازيلى وبورتو البرتغالى.