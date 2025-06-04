شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد 11 لاعبا اليوم أمام سيراميكا فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد تامر مصطفى المدير الفني لفريق الإسماعيلى 11 لاعبا أمام فريق سيراميكا في مباراة اليوم الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، في ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من نادر فرج ومحمد نصر للإيقاف بعد حصولهما على الإنذار الثالث أمام غزل المحلة في بطولة الدورى، وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى وعماد حمدى وكمال السيد بسبب انتهاء تعاقدهم وانقطاعهم عن التدريب وعبد الكريم مصطفى وعبد الله محمد ومحمد حسن وخالد النبريصى وحاتم سكر للإصابة.

حسم الإسماعيلى تأهله لنصف نهائى كأس عاصمة مصر بعد الفوز على طلائع الجيش فى ربع النهائى بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، حيث كانت مباراتى الذهاب والإياب انتهت بنفس النتيجة بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وعكف تامر مصطفى على مراجعة المباريات الأخيرة لسيراميكا وأبرزها مواجهة بيراميدز فى الدورى والتى انتهت بهزيمة أبناء على ماهر بخمسة أهداف مقابل هدف لاستكشاف فريق سيراميكا ووضع خطة مناسبة للقاء المنتظر، مطالباً لاعبيه باستغلال عاملى الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة إيجابية.

والتقط فريق الإسماعيلى أنفاسه بعد إسدال الستار على مسابقة الدورى وإلغاء الهبوط فى الموسم الجارى، خاصة بعدما تراجع الفريق الأصفر إلى المركز الثامن وقبل الأخير بمجموعة المنافسة على البقاء برصيد 23 نقطة.