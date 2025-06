شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة الراتب تمنع رضا سليم من قبول الخروج من الأهلى على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

رفض المغربى رضا سليم لاعب النادى الأهلى فكرة الخروج معاراً لأحد أندية الدورى المصرى بسبب الراتب، حيث يتقاضى راتب 700 ألف دولار فى الموسم مع المارد الأحمر، ولن يستطيع الحصول على هذا المبلغ فى أى نادٍ مصرى آخر.

ويفاضل رضا سليم ووكيل أعماله بين أكثر من عرض خارجى للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد الاستقرار على رحيل اللاعب عن الأهلى الموسم المقبل، لصعوبة قيده فى قائمة الموسم الجديد، حيث يغيب عن الفريق الأحمر منذ فترة طويلة بسبب الاصابة ولن يكون متاحا للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

وتأتى صعوبة قيد رضا سليم فى قائمة الموسم الجديد فى الأهلى بسبب اكتمال قائمة اللاعبين، وصعوبة الانتظار على اللاعب الذى سيعود من الإصابة بقطع فى غضروف الركبة، خاصة أن الفريق الأحمر مقبل على المشاركة فى كأس العالم للأندية فى شهر يونيو الجاري ويحتاج جهود كل اللاعبين الأجانب فى قائمته

عقد رضا سليم مع الأهلى يمتد حتى صيف 2027، وضمه المارد الأحمر من الجيش الملكي المغربى في صيف 2023

ويقع الأهلى في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، ويخوض المارد الأحمر مباراة ودية أمام فريق باتشوكا يوم 8 يونيو الجارى استعداداً لهذه البطولة العالمية.

تقام بطولة كأس العالم للأندية في نظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا تم تقسيمها إلى 8 مجموعات، على أن تضم كل مجموعة 4 فرق ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدور الـ 16 الذي يشهد خروج المهزوم.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي vs إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي vs بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي vs بورتو- (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.