شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين مراقباً لحكام نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام الرئيسية ،براهيم نور الدين الحكم الدولي السابق مراقبا لطاقم تحكيم مباراة نهائي كأس مصر التي تجمع الزمالك و بيراميدز المقرر إقامتها غدا الخميس باستاد القاهرة الدولى .

ويدير مواجهة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز الحكم الدولي محمود بسيوني ويعاونه مساعدين سامي هلهل ويوسف البساطى وحكم رابع محمد يوسف..ويقود الفيديو حسام عزب ومعه أحمد توفيق طلب ووائل فرحان.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره بيراميدز في نهائى بطولة كأس مصر، باللقاء الذى يقام في الثامنة والنصف من مساء غد الخميس بإستاد القاهرة الدولى.

وتأتي هذه المواجهة المنتظرة فى ظل ترقب جماهيري كبير، حيث يسعى الزمالك للتتويج بلقب جديد، بينما يأمل بيراميدز في حصد ثانى بطولة لكأس مصر في تاريخه.

ويسعى الزمالك للحفاظ على آماله بعدم الخروج من موسم خالي الوفاض بعد وداع بطولتي الكونفدرالية الأفريقية وكأس الرابطة المحلية، وابتعاده عن المنافسة على درع الدوري المصري الممتاز.

يدخل بيراميدز المباراة بمعنويات مرتفعة بعد التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب صن داونز.