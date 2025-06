شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام يلحق ببعثة الأهلى فى أمريكا للمشاركة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يلحق أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا ببعثة الأهلى فى أمريكا للمشاركة مع المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية، بعدما حالت إجراءات التأشيرة دون سفر اللاعب مع البعثة الأهلاوية الليلة.

وأنهى الأهلى إجراءات ضم بيكهام من سيراميكا على سبيل الإعارة لمدة موسم، وتواجد اللاعب في سفارة أمريكا خلال الساعات الماضية للحصول على التأشيرة لكن الوقت لن يسعفه للسفر مع الفريق الليلة لذا تقرر سفره أوائل الأسبوع المقبل للالتحاق بالبعثة.

ويسافر الأهلي إلى أمريكا في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، للمشاركة في كأس العالم للأندية التي يستهلها الأهلي مشاركته بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، صاحب الأرض والجمهور، فى افتتاح البطولة التى ستقام فى أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

وتترقب جماهير الأهلي مواجهة إنتر ميامى كونها تجمع بين المارد الأحمر صاحب التاريخ الكبير فى أفريقيا، وسط رغبة وآمال جماهيره بالفوز على ميسي "البرغوث" ورفاقه، وتعزيز حظوظه مبكرا فى مشوار التأهل إلى الدور التالى من المجموعة الأولى التى يوجد فيها أيضا بالميراس البرازيلى وبورتو البرتغالى.

وتقام مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذى يتسع لـ64 ألف مشجع، فى الساعة 8 مساء 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي vs إنتر ميامي - (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي vs بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي vs بورتو - (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.