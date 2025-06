شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى يطمئن على ترتيبات رحلة الأهلى إلى أمريكا قبل كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

اطمأن المهندس خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي والقائم بأعمال نائب رئيس النادى على انتهاء إجراءات سفر بعثة المارد الأحمر إلى الولايات المتحدة الأمريكية الليلة للمشاركة في كأس العالم للأندية، وذلك بعدما تم تكليف المهندس خالد مرتجي برئاسة بعثة الفريق لحين التحاق رئيس النادي بالبعثة بعدما تعذر سفره اليوم لأسباب صحية.

وفتح المهندس خالد مرتجي خطوط اتصالات مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي من أجل التنسيق وإنهاء جميع ترتيبات الرحلة الطويلة التي ستبدأ في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، على متن خطوط الطيران الإماراتية والتي سيتخللها ترانزيت في دبي في الحادية عشر والنصف من مساء اليوم على أن تصل البعثة عصر غد إلى ولاية ميامي الأمريكية التى ستُقيم فيها.

ويستهل الأهلى مشاركته فى كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، صاحب الأرض والجمهور، فى افتتاح البطولة التي ستقام فى أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

وتترقب جماهير الأهلي مواجهة إنتر ميامى كونها تجمع بين المارد الأحمر صاحب التاريخ الكبير فى أفريقيا، وسط رغبة وآمال جماهيره بالفوز على ميسى "البرغوث" ورفاقه، وتعزيز حظوظه مبكرا فى مشوار التأهل إلى الدور التالى من المجموعة الأولى التى يوجد فيها أيضا بالميراس البرازيلى وبورتو البرتغالى.

وتقام مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذى يتسع لـ64 ألف مشجع، تقام فى الساعة 8:00 مساء 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلى vs إنتر ميامي - (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلى vs بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلى vs بورتو- (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.