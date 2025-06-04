مونديال الأندية: الأهلي المصري يضم التونسي بن رمضان

الرياص - اسماء السيد - تونس : أعلن النادي الأهلي المصري ليل الثلاثاء عن ضم لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان إلى صفوفه قادما من فيرينتسفاروش المجري، في صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها المالية رسميا.

وأصبح بن رمضان (25 عاما) رابع لاعب ينضم إلى صفوف بطل الدوري المصري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد محمود حسن (تريزيغيه) القادم من الريان القطري، وحارس المرمى محمد أحمد (سيحا) من صفوف المقاولون العرب، بالإضافة الى حمدي فتحي لاعب الأهلي السابق الذي انضم من الوكرة القطري معاراً خلال فترة كأس العالم للأندية فقط.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة حيث يستهل الفريق مشواره بالمباراة الافتتاحية أمام انتر ميامي الأميركي يوم 14 حزيران/يونيو في المجموعة الأولى التي تضم أيضا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وبدأ بن رمضان مشواره مع الترجي التونسي الذي حقق معه خمسة القاب للدوري التونسي ولقبين لدوري أبطال أفريقيا في 2018 و2019، قبل أن ينتقل في عام 2023 إلى فيرينتسفاروش ويحرز معه لقب الدوري المجري، ومنه إلى الأهلي.