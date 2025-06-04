شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصير عقد زيزو مع الزمالك بعد مواجهة نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول فى اتحاد الكرة أن عقد زيزو مع الزمالك ينتهى بنهاية الموسم الحالى، مشيرًا إلى أن نهاية الموسم تكون بعد خوض الفريق مباراة نهائى كأس مصر أمام بيراميدز، والمقرر لها غدًا الخميس، بعدها يحق لأى نادٍ إعلان التعاقد مع زيزو كونه لاعبًا حرًا.

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن الفريق يضع كامل تركيزه على بطولة كأس مصر، باعتبارها آخر بطولات الموسم، مشددًا على أن النادي لن يتنازل عن حقوقه في ملف اللاعب أحمد سيد "زيزو".

وقال سالم، خلال تصريحات تليفزيونية: "كأس مصر هي البطولة الأخيرة هذا الموسم ونسعى للتتويج بها، واللاعبون والجهاز الفني في حالة تركيز عالية".

وفيما يخص أزمة زيزو أوضح سالم أن لجنة الانضباط ردت على شكوى الزمالك بعدم الاختصاص، رغم استعجال النادي للرد، معبرًا عن استغرابه من التأخير.

وأشار إلى وجود مادة واضحة فى لائحة رابطة الأندية تؤكد أن الموسم ينتهى مع نهائى كأس عاصمة مصر فى 12 يونيو، مضيفًا: "الموضوع واضح وصريح، وننتظر الرد عليه".

وانتقد سالم ما وصفه بازدواجية تطبيق اللوائح، قائلاً: "عندما تكون اللوائح ضد الزمالك تُطبق فورًا، أما حين تكون لصالح النادى الأبيض، يتم التباطؤ في تنفيذها".

وفى ختام حديثه علّق على ما أُثير بشأن توقيع زيزو للنادي الأهلي ومشاركته في كأس العالم للأندية، قائلاً: "بيننا وبين زيزو القانون، ولن نتنازل عن حقوق الزمالك في هذا الملف وسنصعد لأعلى جهة دولية قبل نهاية الموسم".