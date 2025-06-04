شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم فى ذهاب نصف نهائى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق مساء اليوم الأربعاء، منافسات ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر، حيث يستضيف النادي الإسماعيلي نظيره سيراميكا حامل اللقب في آخر نسختين، بينما يصطدم البنك الأهلي بفريق إنبي في مواجهة مثيرة.

موعد مباراة الاسماعيلى وسيراميكا

مع دقات الثامنة مساءً، يحل فريق سيراميكا حامل لقب كأس عاصمة مصر في آخر نسختين، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، ضيفاً على نظيره الإسماعيلي بقيادة تامر مصطفى، في اللقاء الذي يقام على ستاد الإسماعيلية، حيث يبحث كل فريق عن وضع قدم في المباراة النهائية.

وتأهل سيراميكا إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على بتروجت في الذهاب بنتيجة 4-1، ثم الهزيمة في لقاء العودة بالدور ربع النهائي بنتيجة 1-0، ليتأهل بمجموع المباراتين.

فيما حسم الإسماعيلي تأهله لنصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على طلائع الجيش في ربع النهائي بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، حيث كانت مباراتي الذهاب والإياب انتهت بنفس النتيجة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

موعد مباراة البنك الأهلي وإنبي

يستضيف ستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساءً أيضاً، مواجهة مثيرة بين فريقي، البنك الأهلي صاحب الأرض وضيفه إنبي، في ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر، حيث يسعى كل فريق للفوز باللقاء والتقدم نحو النهائي.

كان البنك الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على مودرن سبورت في ربع النهائي بنتيجة، 2-0 في لقاء الذهاب، و1-0 في مباراة العودة.

بينما تأهل فريق إنبي إلى نصف النهائي بعد الفوز على حرس الحدود في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي بنتيجة 2-0، ثم الهزيمة في لقاء العودة بنتيجة 1-0.

القناة الناقلة لمباريات كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات الدور نصف النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.