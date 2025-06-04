شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وإنتر ميامى الأمريكى فى ضربة بداية كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه اليوم فريق الأهلي لأمريكا للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025 والتى يستهلها بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، صاحب الأرض والجمهور، فى افتتاح البطولة التي ستقام خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

تقام بطولة كأس العالم للأندية فى نظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا تم تقسيمها إلى 8 مجموعات، على أن تضم كل مجموعة 4 فرق، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدور الـ 16 الذي يشهد خروج المهزوم.

الأهلي فى كأس العالم للأندية

تترقب جماهير الأهلي فى كل مكان مواجهة إنتر ميامى كونها تجمع بين المارد الأحمر صاحب التاريخ الكبير فى أفريقيا، وسط رغبة وآمال جماهيره بالفوز على ميسي "البرغوث" ورفاقه، وتعزيز حظوظه مبكرا فى مشوار التأهل إلى الدور التالى من المجموعة الأولى التى يوجد فيها أيضا بالميراس البرازيلى وبورتو البرتغالى.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذى يتسع لـ64 ألف مشجع، تقام فى الساعة 8:00 مساء 14 يونيو المقبل بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

بعثة الأهلي تغادر اليوم الاربعاء لإقامة معسكر في أمريكا، يلتقي ودياً مع باتشوكا المكسيكي في بروفة أخيرة للفريق الأحمر قبل المشاركة في العرس المونديالي.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي vs إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي vs بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي vs بورتو- (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.