شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية للاعبي الأهلي "بين السماء والأرض" خلال رحلة السفر لأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

استقر ميجيل بيبيير مخطط أحمال فريق الكرة بالأهلي على تخصيص تدريبات للاعبين الأهلي من أجل أدائها على متن الطائرة، بسبب طول فترة السفر التي تستعرق 20 ساعة تقريبا، حيث تصل البعثة الحمراء الأراضي الأمريكية عصر غدا الخميس، وهو ما سيعرض اللاعبين لحالة إرهاق شديدة، الأمر الذي دفع الجهاز الفني لتكليف اللاعبين بتدريبات خفيفة على متن الطائرة، لفك العضلات خشية تعرض اللاعبين للإرهاق.

ويواصل فريق الأهلي الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية في مسماها الجديد بمشاركة 32 فريقا من مختلف القارات، والتي يستهلها بمواجهة انتر ميامي الأمريكي، في لقاء افتتاح البطولة العالمية، حيث يواجه صاحب الأرض والذي يضم بين صفوفه كتيبة من النجوم الكبيرة على رأسهم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ومعه لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس.

ويستهل فريق الأهلي مشاركته فى كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، صاحب الأرض والجمهور، فى افتتاح البطولة التي ستقام فى أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

تقام بطولة كأس العالم للأندية فى نظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا تم تقسيمها إلى 8 مجموعات، على أن تضم كل مجموعة 4 فرق، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدور الـ 16 الذي يشهد خروج المهزوم.

تترقب جماهير الأهلي فى كل مكان مواجهة إنتر ميامى كونها تجمع بين المارد الأحمر صاحب التاريخ الكبير فى أفريقيا، وسط رغبة وآمال جماهيره بالفوز على ميسي "البرغوث" ورفاقه، وتعزيز حظوظه مبكرا فى مشوار التأهل إلى الدور التالى من المجموعة الأولى التى يوجد فيها أيضا بالميراس البرازيلى وبورتو البرتغالى.

مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذى يتسع لـ64 ألف مشجع، تقام فى الساعة 8:00 مساء 14 يونيو المقبل بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي vs إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي vs بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي vs بورتو- (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.