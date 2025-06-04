شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يستدرج إنبي في ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف ستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساءً، مواجهة مثيرة بين فريقي، البنك الأهلي صاحب الأرض وضيفه إنبي، في ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر، حيث يسعى كل فريق للفوز باللقاء والتقدم نحو النهائي.

كان البنك الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على مودرن سبورت في ربع النهائي بنتيجة، 2-0 في لقاء الذهاب، و1-0 في مباراة العودة.

بينما تأهل فريق إنبي إلى نصف النهائي بعد الفوز على حرس الحدود في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي بنتيجة 2-0، ثم الهزيمة في لقاء العودة بنتيجة 1-0.

وحرص طارق مصطفى على مراجعة المباريات السابقة لإنبي لاستكشاف الفريق البترولي قبل المواجهة المرتقبة ووضع خطة المباراة، كما حفز طارق مصطفى لاعبيه على ضرورة الفوز خاصة بعدما فقد الفريق فرصة المشاركة بالكونفدرالية بالموسم المقبل، بعدما كان فرض سيطرته على المركز الرابع بالدوري قبل آخر جولتين، حيث تراجع البنك الأهلي إلى المركز الخامس لينهي الموسم برصيد 38 نقطة.

بينما على الجانب الآخر، استعان حمزة الجمل المدير الفني لإنبي بمواجهات البنك الأهلي الأخيرة في الدوري لدراسة أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء طارق مصطفى وغلق مفاتيح لعب البنك الأهلي في اللقاء المرتقب، وكان إنبي أنهى مسابقة الدوري في المركز الرابع بمجموعة المنافسة على البقاء بالدوري برصيد 27 نقطة.