شكرا لقرائتكم خبر عن No Smoking.. عقوبات صارمة على المدخنين فى الدورى المصرى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت لائحة العقوبات الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز، التي تعكف رابطة الأندية على إعدادها حاليا، عن عقوبات مشددة تنتظر كل من يثبت قيامه بالتدخين أثناء المباريات في الموسم المقبل، وذلك في إطار سعي الرابطة لضبط سلوك الجهاز الإداري والفني واللاعبين، وتطبيق أعلى معايير الانضباط داخل المنظومة الكروية.

وفقاً للبنود الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز الصورة الاحترافية للعبة والحفاظ على البيئة الصحية في الملاعب، ستُطبق العقوبات التالية على أي فرد من أفراد الجهاز الإداري أو الفني أو اللاعبين الذين يتم ضبطهم وهم يدخنون أثناء المباريات:

المخالفة الأولى: يعاقب المخالف بـ "المنع من مرافقة الفريق مباراة واحدة"، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه مصري، وتتضاعف العقوبة لتصبح 100 ألف جنيه مصري في حال تكرار المخالفة.



المخالفة الثانية: في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، سيتم "المنع من مرافقة الفريق 3 مباريات"، مع غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه مصري، وتتضاعف إلى 150 ألف جنيه مصري في حال تكرار المخالفة.



المخالفة الثالثة: أما المخالفة الثالثة، فتتضمن عقوبة "المنع من مرافقة الفريق 4 مباريات"، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه مصري، وتتضاعف إلى 200 ألف جنيه مصري في حال تكرار المخالفة.