اليوم.. الأهلي يطير إلى أمريكا استعدادا للمشاركة في مونديال الأندية

يسافر فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، ويشارك فيها الفريق الأحمر باعتباره بطل قارة إفريقيا في نسخ 2021 و2023 و2024.

ويسافر فريق الأهلي من مطار القاهرة في الثامنة مساء الأربعاء إلى مطار دبي بالإمارات في الحادية عشرة ونصف مساء الأربعاء، ويتخلله قيام الأهلي برحلة ترانزيت من مدينة دبي قبل استكمال رحلة السفر إلى مدينة ميامي الأمريكية في رحلة تستغرق عدد 20 ساعة، على أن يصل الفريق الأحمر إلى مدينة ميامي في الرابعة عصر الخميس.

ويدخل الأهلي معسكر مغلق في الولايات المتحدة فور الوصول إلى ميامي وحتى يوم 9 يونيو الجاري، يتخلله خوض مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي يوم الأحد المقبل، قبل أن يواصل تدريباته العادية حتى موعد مباراته أمام انتر ميامي الأمريكي، بمشاركة كل اللاعبين القدامى والجدد في الفريق الأحمر.

يستهل فريق الأهلي مشاركته فى كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، صاحب الأرض والجمهور، فى افتتاح البطولة التي ستقام فى أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

تقام بطولة كأس العالم للأندية فى نظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا تم تقسيمها إلى 8 مجموعات، على أن تضم كل مجموعة 4 فرق، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدور الـ 16 الذي يشهد خروج المهزوم.

تترقب جماهير الأهلي فى كل مكان مواجهة إنتر ميامى كونها تجمع بين المارد الأحمر صاحب التاريخ الكبير فى أفريقيا، وسط رغبة وآمال جماهيره بالفوز على ميسي "البرغوث" ورفاقه، وتعزيز حظوظه مبكرا فى مشوار التأهل إلى الدور التالى من المجموعة الأولى التى يوجد فيها أيضا بالميراس البرازيلى وبورتو البرتغالى.

مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذى يتسع لـ64 ألف مشجع، تقام فى الساعة 8:00 مساء 14 يونيو المقبل بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي vs إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي vs بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي vs بورتو- (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.