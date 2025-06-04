شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض رحيل صلاح مصدق إلى الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب رفض العرض الذى تلقاه النادى لرحيل المغربى صلاح الدين مصدق لاعب الفريق إلى الوداد المغربى، على سبيل الإعارة، بعد العرض الذى وصل النادى خلال الساعات الماضية.

ويأتي تفكير الزمالك في رفض العرض في ظل فشل عدة صفقات دخل فيها الزمالك، خلال الفترة الأخيرة ، نظرا للمغالاة المالية التي تطلبها الأندية للموافقة على رحيل لاعبيها للزمالك.

ومن المنتظر أن يرد الزمالك على عرض الوداد سواء بالموافقة أو الرفض، على أن يتم ذلك بعد التواصل مع اللاعب ووكيله لإبداء رأيهم.

وتحفظ المغربى صلاح الدين مصدق، على العرض الذى تلقاه النادى من الوداد المغربى لضمه على سبيل الإعارة، وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن العرض الرسمي وصل الزمالك، ويتبقى عقد جلسة بين مصدق ومسئولي النادى لمناقشة عرض الوداد، خاصة أن عقد مصدق مرتبط بعقد مع الزمالك 3 مواسم ونصف الموسم.