بطولة إنكلترا: سندرلاند يتعاقد نهائيا مع الفرنسي إنزو لو فيه بصفقة قياسية

الرياص - اسماء السيد - لندن : تعاقد سندرلاند نهائيا مع لاعب خط الوسط الفرنسي إنزو لو فيه قادما من روما الإيطالي مقابل صفقة قياسية للنادي، بعدما ساهم الموسم المنصرم في صعوده مجددا إلى الدوري الانكليزي للممتاز لكرة القدم.

وكان ابن الـ 25 عاما قد وصل في كانون الثاني/يناير إلى ملعب "ستاديوم أوف لايت" معارا لمدة 6 أشهر ولعب دورا اساسيا في فوز سندرلاند بنهائي ملحق الصعود والهبوط أمام شيفيلد يونايتد 2 1 بعدما كان حلّ رابعا في المستوى الثاني "تشامبيونشيب". أنهى هذا الفوز غياب دام 8 سنوات عن دوري أندية النخبة.

ووقّع إنزو عقدا لمدة أربع سنوات وسيكلّف النادي قرابة 26 مليون دولار بعد تفعيل بند التعاقد معه نهائيا في صفقة إعارته بمجرد ضمان سندرلاند الصعود.

خاض بقميص سندرلاند 18 مباراة، سجل هدفا ومرر 4 كرات حاسمة.

قال إنزو لموقع النادي الإلكتروني الثلاثاء "قلت قبل نهائي بلاي أوف إن قلبي مع سندرلاند، أردت البقاء، وهذه المباراة كانت الأهم في حياتي. معا، حققنا ذلك".

وأضاف "منذ اللحظة التي وصلت فيها، استمتعت بكرة القدم ورفاقي والجماهير. لقد خضنا تجربة رائعة، والآن نخطو الخطوة التالية".

وسبق للفرنسي أن لعب تحت اشراف مدرب سندرلاند مواطنه ريجيس لو بري (49 عاما) في لوريان قبل انضمامه إلى رين، ثم انتقاله إلى روما مقابل مبلغ ضخم قبل أقل من عام.