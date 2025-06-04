شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستضيف سيراميكا حامل اللقب في ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات السابعة مساءً، يحل فريق سيراميكا حامل لقب كأس عاصمة مصر في آخر نسختين، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، ضيفاً على نظيره الإسماعيلي بقيادة تامر مصطفى، في اللقاء الذي يقام على ستاد الإسماعيلية، حيث يبحث كل فريق عن وضع قدم في المباراة النهائية.

وتأهل سيراميكا إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على بتروجت في الذهاب بنتيجة 4-1، ثم الهزيمة في لقاء العودة بالدور ربع النهائي بنتيجة 1-0، ليتأهل بمجموع المباراتين.

فيما حسم الإسماعيلي تأهله لنصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على طلائع الجيش في ربع النهائي بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، حيث كانت مباراتي الذهاب والإياب انتهت بنفس النتيجة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

والتقط فريق الإسماعيلي أنفاسه بعد إسدال الستار على مسابقة الدوري وإلغاء الهبوط في الموسم الجاري، خاصة بعدما تراجع الفريق الأصفر إلى المركز الثامن وقبل الأخير بمجموعة المنافسة على البقاء برصيد 23 نقطة، بينما على الجانب الآخر أنهى سيراميكا مسابقة الدوري محتلاً المركز السادس برصيد 37 نقطة بمجموعة المنافسة على اللقب.

وحرص علي ماهر على تحفيز لاعبيه بضرورة العودة من الإسماعيلية بنتيجة إيجابية للدفاع عن اللقب الذي يحمله الفريق، مستعيناً بالمباريات السابقة للدراويش والتي درس من خلالها نقاط القوة والضعف لدى أبناء تامر مصطفى لاستغلالها خلال اللقاء، بينما على الجانب الآخر عكف تامر مصطفى على مراجعة المباريات الأخيرة لسيراميكا وأبرزها مواجهة بيراميدز في الدوري والتي انتهت بهزيمة أبناء علي ماهر بخمسة أهداف مقابل هدف لاستكشاف فريق سيراميكا ووضع خطة مناسبة للقاء المنتظر، مطالباً لاعبيه باستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة إيجابية.