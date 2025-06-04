شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب رد اتحاد الكرة على شكوى زيزو والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو الزمالك رد اتحاد الكرة ولجنة الانضباط على الشكوى التي تم تقديمها ضد أحمد سيد زيزو منذ يوم 4 مايو الماضي، خاصة وأن الزمالك أرسل خطابين أول أمس إلى الاتحاد واللجنة يستفسر عن سبب عدم التحقيق والفصل في الشكوى.

وأكد النادي فى خطابيه أن عقد زيزو مع الزمالك ينتهي فى 1 يوليو المقبل، ومن ثمّ لا يحق له الانتقال إلى أي نادٍ آخر قبل هذا التاريخ.

ويعول الزمالك على بطولة كأس عاصمة مصر التي لم تنته بعد، حيث يقام النهائي يوم 12 يونيو، بالإضافة إلى مواعيد صرف أقساط زيزو فى عقده مع الفريق،.

ورغم أن كأس عاصمة مصر بطولة ودية، والزمالك ودع المنافسات الشهر الماضى، إلا أن هناك أصواتا داخل المجلس تستند إلى عدم انتهاء الموسم بعد، خاصة بعد قرار اتحاد الكرة بفتح القيد الاستثنائى للأهلى نظراً لمشاركته في كأس العالم للأندية.

وبدأت فترة القيد الاستثنائية الأحد الماضى 1 يونيو وتستمر حتى 10 من الشهر نفسه، وذلك وفقاً للحد الأقصى المعتمد فى لوائح البطولة، ويكون عدد اللاعبين الأجانب بينهم وفقاً لقواعد الاتحاد الدولي للأندية المشاركة فيها، حيث يسعى الزمالك لإفساد قيد زيزو فى قائمة الأهلى المقرر مشاركتها بكأس العالم.