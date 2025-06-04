شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمر راحة من التدريبات اليوم بسبب رحلة الـ20 ساعة الشاقة لأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

قرر خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية اليوم الأربعاء ، لمنح لاعبيه قسط من الراحة قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الثامنة مساء اليوم ، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

ويرغب الجهاز الفني في منح اللاعبين راحة سلبية قبل رحلة السفر الشاقة إلى أمريكا، والتي تستغرق 20 ساعة يتخللها رحلة ترانزيت في دبي قبل استكمال رحلة السفر إلى مدينة ميامي الأمريكية.

ويستهل فريق الأهلي مشاركته فى كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، صاحب الأرض والجمهور، فى افتتاح البطولة التي ستقام فى أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

تقام بطولة كأس العالم للأندية فى نظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا تم تقسيمها إلى 8 مجموعات، على أن تضم كل مجموعة 4 فرق، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدور الـ 16 الذي يشهد خروج المهزوم.

تترقب جماهير الأهلي فى كل مكان مواجهة إنتر ميامى كونها تجمع بين المارد الأحمر صاحب التاريخ الكبير فى أفريقيا، وسط رغبة وآمال جماهيره بالفوز على ميسي "البرغوث" ورفاقه، وتعزيز حظوظه مبكرا فى مشوار التأهل إلى الدور التالى من المجموعة الأولى التى يوجد فيها أيضا بالميراس البرازيلى وبورتو البرتغالى.

مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذى يتسع لـ64 ألف مشجع، تقام فى الساعة 8:00 مساء 14 يونيو المقبل بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي vs إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي vs بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي vs بورتو- (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.