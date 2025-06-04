شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين يطلب 3 معسكرات تحضيرية استعدادًا لمونديال قطر 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة جادة نحو الاستعداد الأمثل لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة التي تستضيفها قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، بقيادة المدير الفني أحمد الكأس، تنظيم ثلاثة معسكرات إعدادية مكثفة، يأتي هذا الطلب في ظل طموح كبير للمنتخب في تحقيق إنجاز تاريخي، والعودة للمشاركة في المونديال لأول مرة منذ عام 1997.

وأكد أحمد الكأس، المدير الفني لمواليد 2007، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورت 1" مع الإعلامي سيف زاهر، أن مجموعة الفراعنة في البطولة، التي تضم إنجلترا، فنزويلا، وهايتي، ليست سهلة على الإطلاق. مشيراً إلى أن جميع المنتخبات التي تصل إلى هذه المرحلة تُعد الأفضل على مستوى العالم.



وأضاف الكأس: "منتخب مصر لديه طموح كبير في بطولة كأس العالم للناشئين، ولا يوجد لدينا شيء يسمى تمثيل مشرف. هدفنا هو المنافسة بقوة." وفي الوقت نفسه، طالب المدير الفني الجماهير بالصبر على اللاعبين الشباب، نظراً لعدم امتلاكهم الخبرة الكافية، مؤكداً أنهم يتمتعون بقدرات قوية ويجب عدم وضعهم تحت ضغط كبير.



وكانت قرعة بطولة كأس العالم للناشئين، التي ستُقام للمرة الأولى بنظامها الموسع الجديد بمشاركة 48 منتخباً، قد أسفرت عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الخامسة. وقد حجز منتخب مصر تحت 17 عامًا مقعده في المونديال بعد تغلبه على أنجولا بنتيجة 2-1 في الملحق المؤهل للبطولة العالمية، على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين التي أقيمت في المغرب.



ويعول الجهاز الفني على المعسكرات الثلاثة المقترحة في صقل مهارات اللاعبين، ورفع معدلات لياقتهم البدنية، وتطبيق الخطط الفنية، بما يضمن الظهور بمستوى مشرف يليق بالكرة المصرية في المحفل العالمي.