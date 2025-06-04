شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز بنهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره بيراميدز في نهائى بطولة كأس مصر، باللقاء الذى يقام في الثامنة والنصف من مساء غد الخميس بإستاد القاهرة الدولى.

وتأتي هذه المواجهة المنتظرة فى ظل ترقب جماهيري كبير، حيث يسعى الزمالك للتتويج بلقب جديد، بينما يأمل بيراميدز في حصد ثانى بطولة لكأس مصر في تاريخه.

ويسعى الزمالك للحفاظ على آماله بعدم الخروج من موسم خالي الوفاض بعد وداع بطولتي الكونفدرالية الأفريقية وكأس الرابطة المحلية، وابتعاده عن المنافسة على درع الدوري المصري الممتاز.

يدخل بيراميدز المباراة بمعنويات مرتفعة بعد التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب صن داونز.