شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم استعداداته لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، استعداداته لمواجهة نادي الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة والنصف مساء غداً الخميس على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور النهائي ببطولة كأس مصر.

ويحمل فريق بيراميدز لقب بطولة كأس مصر عن النسخة الماضية، والتي توج بها عقب الفوز على زد في المباراة النهائية بهدف نظيف.

من جانبه، حذر الكراوتى كرونسلاف يورتشيتش ، المدير الفنى لفريق بيراميدز، لاعبى فريقه من نشوة الفرحة بالفوز بدورى أبطال أفريقيا أمام صن داونز، وعدم التركيز في لقاء الفريق المقبل أمام الزمالك بنهائى الكأس.

وأكد يورتشيتش للاعبين أن أمامهم لقاء يمثل بطولة أخرى سيتم تحقيقها في موسم تاريخى للفريق السماوى، ولا يمكن التفريط فيها بسهولة، خاصة أن بيراميدز قادر على حصد اللقب.

ويقام نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك، الخميس المقبل 5 يونيو، على أن تقام المباراة في تمام الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي، بعد تأجيلها لمدة نصف ساعة بسبب وقفة عرفات.