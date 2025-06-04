شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو يهنئ ممدوح عيد بدورى الأبطال.. ويؤكد مشاركة بيراميدز فى كأس العالم 2029 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، نادي بيراميدز وممدوح عيد رئيس النادي، بمناسبة حصوله على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025 على حساب صن داونز في إنجاز تاريخي للنادي.

وجاء في الخطاب المرسل من رئيس الفيفا إلى المهندس ممدوح عيد: "تهانينا لنادي بيراميدز.. في يوم الأحد 1 يونيو، فاز نادي بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا 2024-2025، وأود أن أكرر تهنئتي الصادقة على هذا الإنجاز التاريخي للنادي، وعلى التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029".

وأضاف الخطاب: "من خلال هذه الرسالة، أود أيضًا أن أنقل تحياتي إلى جميع الذين ساهموا في هذه النتيجة، اللاعبين، والمدرب، وكذلك الجهاز الفني والطبي، وبالطبع الجماهير. لا شك أن هذا الإنجاز قائم على العمل الجاد والاحترافية والاهتمام بالتفاصيل، بالإضافة إلى الشغف وحب اللعبة. كل هذا يبشر بالخير لمستقبل واعد للغاية، وسيمهد الطريق بلا شك للنجاح في المستقبل".

واختتم الخطاب: "بينما أشكركم وناديكم على دعمكم المستمر وعملكم وتفانيكم من أجل تطوير كرة القدم في بلدكم وحول العالم، أتطلع، إلى رؤيتكم قريبًا جدًا.. مع خالص التحيات،جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم".

ونجح بيراميدز أن يكتب التاريخ بتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا في مشاركته الثانية فقط في البطولة القارية وبعد أقل من سبع سنوات على تأسيس النادي، بعد فوزه على صن داونز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.