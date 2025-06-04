شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية وزوجته بقميص الأهلي لابنتهما المستقبلية ألما والان مع تفاصيل الخبر

حرص مروان عطية، لاعب خط وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، على نشر صور من فوتوسيشن استقبال مولودته المستقبلية المنتظر قدومها بعد شهور قليلة وسيطلق عليها اسم "الما".

مروان عطية نشر الصور برفقة زوجته قبل سفره غدا لأمريكا، وعلق قائلا: "وخلق الله من حبنا جنيناً في انتظار ثمرة حبنا الأولى فى انتظار أولى عطايا الرحمن جنين نصفه أنا ونصفه أنت، رغم أني لا أحب الانتظار إلا أنني أراه الآن جميلاً لأنني أدرك أن ما أنتظره يستحق كل لحظة انتظار، نحن بانتظار روح جديدة تزين حياتنا في انتظار قطعة من السكر".

ويسافر الأهلى إلى أمريكا غداً الأربعاء لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

ويقع الأهلى في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، ويخوض المارد الأحمر مباراة ودية أمام فريق باتشوكا يوم الاحد المقبل استعداداً لهذه البطولة العالمية.

ويحق لكل نادٍ قيد 26 لاعباً قبل كل مباراة في كأس العالم للأندية بـ24 ساعة، حسب لائحة البطولة التى أرسلها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



مروان عطية وزوجته