شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر نجم الأهلى يحتفل بزفافه قبل السفر للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل طاهر محمد طاهر، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر بحفل زفافه في أحد الفنادق قبل السفر للولايات المتحدة الأمريكية غداً الأربعاء لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

وحرص نجوم الأهلي على مشاركة زميلهم فرحة ليلة العمر، حيث تبادلوا الرقص مع طاهر على أنغام أغانى الفرح.

ويقع الأهلى في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، ويخوض المارد الأحمر مباراة ودية أمام فريق باتشوكا يوم الاحد المقبل استعداداً لهذه البطولة العالمية.

ويحق لكل نادٍ قيد 26 لاعباً قبل كل مباراة في كأس العالم للأندية بـ24 ساعة، حسب لائحة البطولة التى أرسلها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



حفل زفاف طاهر محمد لاعب الأهلي