7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3-6-2025 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها الأهلي يعلن التعاقد مع محمد علي بن رمضان: محارب جديد فى الجزيرة، والزمالك يخطر اتحاد الكرة بانتهاء عقد زيزو يوم 12 يونيو، والأهلي يتواصل مع الخلود لحل أزمة ديانج.. واللاعب عرض التنازل عن راتبه، والزمالك: "عقد الجفالى بدون شروط جزائية".

الأهلي يعلن التعاقد مع محمد علي بن رمضان: محارب جديد فى الجزيرة (فيديو)

أعلن النادي الأهلي تعاقده بشكل رسمي مع التونسي محمد علي بن رمضان، لتدعيم صفوف الفريق في كأس العالم للأندية، وكتبت صفحة الأهلي: "محارب جديد في الجزيرة.. بن رمضان على الأبواب". محافظ البنك المركزي وأشرف صبحي وعبد اللطيف المناوي في عزاء والدة عمرو الجنايني شهد عزاء والدة عمرو الجنايني، الرئيس السابق للجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين الحاليين والسابقين في الدولة. رابطة الأندية تعلن نقل مباراة الإسماعيلي وسيراميكا للدفاع الجوي أعلنت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر بين الإسماعيلي وسيراميكا من ملعب المقاولون العرب إلى الدفاع الجوي.

الزمالك يخطر اتحاد الكرة بانتهاء عقد زيزو يوم 12 يونيو

أرسل نادي الزمالك خطاباً رسمياً للاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه باستمرار عقد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع النادي ليوم 12 يونيو الجاري.

الزمالك : عقد الجفالى بدون شروط جزائية

كشف مصدر بنادى الزمالك أن عقد أحمد الجفالى لاعب الفريق الأول بالنادى لا يتضمن شرط جزائى حال رحيل اللاعب عن الفريق.

الأهلي يتواصل مع الخلود لحل أزمة ديانج.. واللاعب عرض التنازل عن راتبه

يتواصل مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في نادي الخلود السعودي، من أجل إيجاد حل لأزمة سفر المالي اليو ديانج مع بعثة الفريق الأحمر غدا الأربعاء إلى أمريكا، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

توقف الدورى 25 نوفمبر بسبب مشاركة منتخب مصر فى أمم أفريقيا وكأس العرب

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب على إيقاف مسابقة الدورى الممتاز يوم 25 نوفمبر المقبل.