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وزيرا الصناعة والتموين وشيكابالا فى عزاء والدة عمرو الجناينى

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  • وزيرا الصناعة والتموين وشيكابالا فى عزاء والدة عمرو الجناينى 1/17
  • وزيرا الصناعة والتموين وشيكابالا فى عزاء والدة عمرو الجناينى 2/17
  • وزيرا الصناعة والتموين وشيكابالا فى عزاء والدة عمرو الجناينى 3/17
  • وزيرا الصناعة والتموين وشيكابالا فى عزاء والدة عمرو الجناينى 4/17
  • وزيرا الصناعة والتموين وشيكابالا فى عزاء والدة عمرو الجناينى 5/17
  • وزيرا الصناعة والتموين وشيكابالا فى عزاء والدة عمرو الجناينى 6/17
  • وزيرا الصناعة والتموين وشيكابالا فى عزاء والدة عمرو الجناينى 7/17
  • وزيرا الصناعة والتموين وشيكابالا فى عزاء والدة عمرو الجناينى 8/17
  • وزيرا الصناعة والتموين وشيكابالا فى عزاء والدة عمرو الجناينى 9/17
  • وزيرا الصناعة والتموين وشيكابالا فى عزاء والدة عمرو الجناينى 10/17
  • وزيرا الصناعة والتموين وشيكابالا فى عزاء والدة عمرو الجناينى 11/17
  • وزيرا الصناعة والتموين وشيكابالا فى عزاء والدة عمرو الجناينى 12/17
  • وزيرا الصناعة والتموين وشيكابالا فى عزاء والدة عمرو الجناينى 13/17
  • وزيرا الصناعة والتموين وشيكابالا فى عزاء والدة عمرو الجناينى 14/17
  • وزيرا الصناعة والتموين وشيكابالا فى عزاء والدة عمرو الجناينى 15/17
  • وزيرا الصناعة والتموين وشيكابالا فى عزاء والدة عمرو الجناينى 16/17
  • وزيرا الصناعة والتموين وشيكابالا فى عزاء والدة عمرو الجناينى 17/17

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القاهرة - سامية سيد - شهد عزاء والدة عمرو الجنايني، الرئيس السابق للجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسئولين الحاليين والسابقين في الدولة.

وتقدم الحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار أمير رمزي.

كما حضر العزاء كل من أشرف زكي نقيب الممثلين، وشقيقته الفنانة ماجدة زكي، وممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ونجوم حازم إمام ومحمد فضل ومحمد شوفي وشيكابالا وأحمد حسام ميدو.

وتوافد المعزون لتقديم واجب العزاء وتأكيد الدعم والمساندة لعائلة الجنايني في هذا المصاب الأليم، وسط أجواء من الحزن والمواساة.

احمد سليمان
أحمد سليمان

 

اشرف زكي و ماجدة زكي
أشرف زكي وماجدة زكي

 

حازم امام ومحمد فضل
حازم إمام ومحمد فضل

 

حازم امام ووليد ماهر
حازم إمام ووليد ماهر

 

حسين لبيب رئيس نادي الزمالك (1)
حسين لبيب رئيس نادي الزمالك (1)

 

حسين لبيب رئيس نادي الزمالك (2)
حسين لبيب رئيس نادي الزمالك (2)

 

شريف فاروق وزير التموين (1)
شريف فاروق وزير التموين (1)

 

شريف فاروق وزير التموين (2)
شريف فاروق وزير التموين (2)

 

طارق علام
طارق علام

 

عمرو الجنايني يهنئ ممدوح عيد
عمرو الجنايني وممدوح عيد

 

كامل الوزير وزير الصناعة وامير رمزي
كامل الوزير وزير الصناعة وأمير رمزي

 

محمد شوقي
محمد شوقي

 

محمد مراد وعمر ايوبي
عمر الأيوبى ومحمد مراد

 

ممدوح عيد في حاديث اثناء العزاء
ممدوح عيد فى حديث أثناء العزاء

 

ميدو وشيكابالا (1)
ميدو وشيكابالا (1)

 

ميدو وشيكابالا (2)
ميدو وشيكابالا (2)

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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