شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الصناعة والتموين وشيكابالا فى عزاء والدة عمرو الجناينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عزاء والدة عمرو الجنايني، الرئيس السابق للجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسئولين الحاليين والسابقين في الدولة.

وتقدم الحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار أمير رمزي.

كما حضر العزاء كل من أشرف زكي نقيب الممثلين، وشقيقته الفنانة ماجدة زكي، وممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ونجوم الرياضة حازم إمام ومحمد فضل ومحمد شوفي وشيكابالا وأحمد حسام ميدو.

وتوافد المعزون لتقديم واجب العزاء وتأكيد الدعم والمساندة لعائلة الجنايني في هذا المصاب الأليم، وسط أجواء من الحزن والمواساة.



أحمد سليمان



أشرف زكي وماجدة زكي



حازم إمام ومحمد فضل



حازم إمام ووليد ماهر



حسين لبيب رئيس نادي الزمالك (1)



حسين لبيب رئيس نادي الزمالك (2)



شريف فاروق وزير التموين (1)



شريف فاروق وزير التموين (2)



طارق علام



عمرو الجنايني وممدوح عيد



كامل الوزير وزير الصناعة وأمير رمزي



محمد شوقي



عمر الأيوبى ومحمد مراد



ممدوح عيد فى حديث أثناء العزاء



ميدو وشيكابالا (1)