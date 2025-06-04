شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يكشف عن شخصيته وتطلعاته بعد توليه تدريب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المدرب الجديد للأهلي خوسيه ريبيرو عن جوانب من شخصيته وتوقعاته بشأن تجربته الجديدة في مصر.

وصف ريبيرو نفسه في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء بأنه "شخص هادئ جداً وجاد في عملي ومتفائل وأحب روح الفريق"، وهو ما يعكس نهجاً متوازناً قد يتبعه في قيادة الفريق.

وعبر عن وعيه الكبير بقاعدة جماهير الأهلي، قائلاً: "جمهور الأهلي كبير جدًا وبيكون موجود ورا النادي في كل مكان وده اداني معرفة كبيرة جدًا بحجم النادي الأهلي" وهو ما يؤكد إدراكه للمسئولية الملقاة على عاتقه وحجم التوقعات من الجماهير.

كما تطرق ريبيرو إلى حياته الشخصية، معرباً عن سعادته بفرصة عيش عائلته في مصر. وذكر: "أنا متزوج وعندي بنت عندها 6 سنوات ومبسوط جداً إنها جزء من حياتي ومبسوط إن هيكون لها فرصة إنها تيجي تعيش في مصر، زوجتي بتحب مصر وبتحب الثقافة المصرية ووالدها كان يعمل في مصر"، مشيرا إلى استعداد عائلته للتأقلم مع الثقافة المصرية، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على استقراره الشخصي والمهني.

وألقى خوسيه ريبيرو الضوء على بداياته في عالم التدريب ورؤيته لمستقبل الفريق، خاصة فيما يتعلق ببطولة كأس العالم للأندية، وأوضح أنه لم يمارس كرة القدم على المستوى الاحترافي، لكن شغفه باللعبة دفعه لدراسة التدريب كعلم.

وصرح قائلاً: "لم ألعب كرة القدم كمحترف قط، وبدأت دراسة تدريب كرة القدم عندما بلغت الحادية والعشرين من عمري، لأن حبي لكرة القدم هو الذي دفعني لدراستها كعلم ولأعوض فكرة أنني لم أصبح لاعباً محترفاً. أتصور أنني حققت حلمي وعوضت ذلك بالنجاح." يعكس هذا التصريح إصراره على النجاح في مجال التدريب كتعويض عن عدم تحقيق حلم الاحتراف كلاعب.

وعن تجربته السابقة، أشار ريبيرو إلى أهمية فترته مع فريق أورلاندو بايرتس، حيث قال: "فترتي في أورلاندو بايرتس كانت مهمة في حياتي التدريبية، وذلك بمساعدة جهازي الفني، وقد تمكنت من الفوز بثلاث بطولات مع لاعبين شباب والمنافسة في نهائيات أفريقيا". تبرز هذه التجربة قدرته على تحقيق الإنجازات مع فرق شابة والمنافسة على المستوى القاري.

وفيما يخص خططه الفنية مع الأهلي، أكد ريبيرو على عدم نيته إحداث تغييرات جذرية في أسلوب لعب الفريق، مع التركيز على تطوير الجانب التكتيكي للمنافسة في كأس العالم للأندية. وأضاف: "لم نغير كثيراً من فكرة اللعب لدى الأهلي، ولكن من حين لآخر نضع أساليب تكتيكية بحيث يصل الفريق إلى أبعد نقطة ممكنة في المونديال، وهي بطولة يجب أن نكون فيها متفوقين، خاصة أن المستويات متقاربة جداً بين الأندية. سنحاول أن نكون الأفضل، ونحاول أن نجعل هناك هوية مختلفة للعبنا تميزنا في البطولة."

واختتم ريبيرو تصريحاته بالإشارة إلى توقعه للاستقبال الحافل الذي لاقاه عند وصوله للقاهرة، حيث قال: "توقعت الصخب عند وصولي للقاهرة لأن الأهلي يتربع على عرش أفريقيا"، ومدى معرفته بمكانة النادي الأهلي الكبيرة في القارة السمراء.