شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحتفل بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا: رايحين لفين ده أنا الملك (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصحفة الرسمية لنادي بيراميدز صورا للاعبي فريق بيراميدز متضمنة احتفالات لكل لاعب عقب الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا 2024 – 2025، وعلقت الصفحة: "رايحين لفين ده أنا الملك".

وسلط الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف، اليوم الثلاثاء، الضوء على تقديم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة إلى فريق بيراميدز وجماهير الرياضة المصرية بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز التاريخى بالفوز بدورى أبطال أفريقيا لكرة القدم لأول مرة فى تاريخه.

وذكر "كاف" عبر موقعه الرسمي أن السيد الرئيس السيسي حرص على تهنئة بيراميدز بالحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه قائلاً "أتقدم بخالص التهنئة إلى فريق بيراميدز وجماهير الرياضة المصرية بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز التاريخى بالفوز بدورى أبطال أفريقيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، إن هذا الانتصار يجسد روح العزيمة والإصرار التي لطالما ميزت الرياضة المصرية، ويؤكد قدرة أنديتنا على التنافس بقوة في الساحة القارية والدولية، وأتمنى استمرار النجاحات للكرة المصرية في كل المحافل".

وأوضح "كاف" أن تهنئة الرئيس السيسي لنادي بيراميدز بالحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا يعكس فخر مصر بإنجاز الفريق السماوي، حيث يمثل صعود النادي فصلاً جديدًا في مكانة كرة القدم المصرية المتنامية على الساحة العالمية.

وأصبح نادي بيراميدز بهذا الإنجاز، رابع نادٍ مصري يرفع الكأس الأفريقية الأغلى، بعد الأهلي، الزمالك والإسماعيلي، مما يجعل مصر أول دولة في تاريخ كرة القدم الأفريقية تمتلك أربعة أندية أبطال للقارة.

وأصبح بيراميدز أيضًا خامس نادٍ مصري فقط يحقق لقبًا قاريًا، إلى جانب نادي المقاولون العرب، ليضرب موعدًا مع نهضة بركان المغربي في بطولة كأس السوبر الأفريقي، بينما ارتفع رصيد مصر من ألقاب دوري أبطال أفريقيا، إلى 19 لقبًا بعد تتويج نادي يراميدز في القاهرة، ليُسجل النادي الصاعد حديثًا اسمه في سجل العظماء على الساحة القارية.



احتفالات لاعبى بيراميدز بدوري الأبطال



احتفالات لاعبي بيراميدز



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