شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو: واجهت الأهلي من قبل.. وتوقعت هذا الصخب الجماهيري الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أول تصريحاته بعد توليه القيادة الفنية للنادي الأهلي، عبّر المدرب الجديد خوسيه ريبيرو عن انبهاره الشديد بجماهير القلعة الحمراء وقوة حضورها، مؤكدًا أنه لم يُفاجأ بهذا الدعم الجارف.

وقال ريبيرو في تصريحات تليفزيونية: "لعبت أمام النادي الأهلي فى أفريقيا، وأعرف حجمه العملاق في القارة، وتوقعت هذا الصخب الجماهيري الكبير من نادٍ على قمة القارة كرويًا".

المدرب الجديد أظهر احترامًا كبيرًا لتاريخ الأهلي، وأكد أنه متحمّس لخوض التحدي مع فريقٍ يُعتبر من أكبر أندية أفريقيا والشرق الأوسط، مشددًا على أنه يعى جيدًا حجم التطلعات والضغوط، لكنه واثق في إمكانياته وإمكانيات اللاعبين.

ويسافر الأهلى إلى أمريكا غداً الأربعاء لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

ويقع الأهلى في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، ويخوض المارد الأحمر مباراة ودية أمام فريق باتشوكا يوم الاحد المقبل استعداداً لهذه البطولة العالمية.

ويحق لكل نادٍ قيد 26 لاعباً قبل كل مباراة في كأس العالم للأندية بـ24 ساعة، حسب لائحة البطولة التى أرسلها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".