شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط تخطر الزمالك بعدم الاختصاص فى نظر شكوى زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، أن لجنة الانضباط باتحاد الكرة أخطرتهم بعدم اختصاصها بنظر الشكوى المقدمة ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول.

أوضح المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن لجنة الانضباط أخطرتهم بعدم الاختصاص فى نظر شكوى اللاعب كونها ليست جهة الفصل في مثل هذا النوع من الشكاوى.

وكان الزمالك أرسل خطاباً رسمياً للاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه باستمرار "زيزو" مع النادى ليوم 12 يونيو المقبل.

وأكد الزمالك في خطابه أن عقد اللاعب ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم وبانتهاء مباريات بطولة كأس عاصمة مصر المقرر لها يوم 12 يونيو الجاري.

وشدد الزمالك على انه لا يحق للاعب الرحيل عن الفريق حتى موعد المباراة النهائية لـ بطولة كأس الرابطة وهي آخر المنافسات خلال الموسم الجاري.