شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن التعاقد مع محمد علي بن رمضان: محارب جديد فى الجزيرة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادي الأهلي تعاقده بشكل رسمي مع التونسي محمد علي بن رمضان، لتدعيم صفوف الفريق في كأس العالم للأندية، وكتبت صفحة الأهلي: "محارب جديد في الجزيرة.. بن رمضان على الأبواب".

ويسافر الأهلى إلى أمريكا غداً الأربعاء لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

ويقع الأهلى في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، ويخوض المارد الأحمر مباراة ودية أمام فريق باتشوكا يوم الاحد المقبل استعداداً لهذه البطولة العالمية.

ويحق لكل نادٍ قيد 26 لاعباً قبل كل مباراة في كأس العالم للأندية بـ24 ساعة، حسب لائحة البطولة التى أرسلها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".