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محافظ البنك المركزي وأشرف صبحي وعبد اللطيف المناوي في عزاء والدة عمرو الجنايني

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  • محافظ البنك المركزي وأشرف صبحي وعبد اللطيف المناوي في عزاء والدة عمرو الجنايني 1/13
  • محافظ البنك المركزي وأشرف صبحي وعبد اللطيف المناوي في عزاء والدة عمرو الجنايني 2/13
  • محافظ البنك المركزي وأشرف صبحي وعبد اللطيف المناوي في عزاء والدة عمرو الجنايني 3/13
  • محافظ البنك المركزي وأشرف صبحي وعبد اللطيف المناوي في عزاء والدة عمرو الجنايني 4/13
  • محافظ البنك المركزي وأشرف صبحي وعبد اللطيف المناوي في عزاء والدة عمرو الجنايني 5/13
  • محافظ البنك المركزي وأشرف صبحي وعبد اللطيف المناوي في عزاء والدة عمرو الجنايني 6/13
  • محافظ البنك المركزي وأشرف صبحي وعبد اللطيف المناوي في عزاء والدة عمرو الجنايني 7/13
  • محافظ البنك المركزي وأشرف صبحي وعبد اللطيف المناوي في عزاء والدة عمرو الجنايني 8/13
  • محافظ البنك المركزي وأشرف صبحي وعبد اللطيف المناوي في عزاء والدة عمرو الجنايني 9/13
  • محافظ البنك المركزي وأشرف صبحي وعبد اللطيف المناوي في عزاء والدة عمرو الجنايني 10/13
  • محافظ البنك المركزي وأشرف صبحي وعبد اللطيف المناوي في عزاء والدة عمرو الجنايني 11/13
  • محافظ البنك المركزي وأشرف صبحي وعبد اللطيف المناوي في عزاء والدة عمرو الجنايني 12/13
  • محافظ البنك المركزي وأشرف صبحي وعبد اللطيف المناوي في عزاء والدة عمرو الجنايني 13/13

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القاهرة - سامية سيد - شهد عزاء والدة عمرو الجنايني، الرئيس السابق للجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين الحاليين والسابقين في الدولة.

وتقدم الحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي، الرئيس التنفيذي للأخبار والصحف بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما حضر العزاء كل من: أشرف سلمان وزير الاستثمار الأسبق، والسيد القصير وزير الزراعة السابق، والنجم حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية الأسبق، وعماد زيادة، النجم مصطفى شعبان.

وقد توافد المعزون لتقديم واجب العزاء وتأكيد الدعم والمساندة لعائلة الجنايني في هذا المصاب الأليم، وسط أجواء من الحزن والمواساة.

اشرف سلمان وزير الاستثمار الاسبق
اشرف سلمان وزير الاستثمار الاسبق

 

اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

 

السيد محمد القصير هو وزير الزراعة السابق
السيد محمد القصير هو وزير الزراعة السابق

 

جانب من العزاء
جانب من العزاء

 

حسام غالي
حسام غالي

 

عبد اللطيف المناوي و عمرو الجارحي وزير المالية الاسبق
عبد اللطيف المناوي و عمرو الجارحي وزير المالية الاسبق

 

عمادة زادة وحسام غالي
عمادة زادة وحسام غالي

 

عمرو الجنايني يتلقي واجب العزاء (1)
عمرو الجنايني يتلقي واجب العزاء (1)

 

عمرو الجنايني يتلقي واجب العزاء (2)
عمرو الجنايني يتلقي واجب العزاء (2)

 

كابتن حسام غالي
كابتن حسام غالي

 

محافظ البنك المركزي حسن عبد الله
محافظ البنك المركزي حسن عبد الله

 

مصطفي شعبان
مصطفي شعبان

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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