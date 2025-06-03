شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي قرارات لجنة التخطيط فى الأهلى ..منصب جديد للحاوي وخالد بيبو والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة مختار مختار بعد اجتماعها اليوم كل من :

محمد يوسف المدير الرياضي لكافة القطاعات بالنادي الأهلي

وليد سليمان.. نائب المدير الرياضي بقطاع الناشئين

شادي محمد .. نائب المدير الرياضي لقطاع الكرة النسائية

عبد المنعم شطة..نائب المدير الرياضي لقطاع اكاديميات الكرة بالاهلي

خالد بيبو . نائب المدير الرياضي بنادي دلفي الذي تقرر نقله من الإسكندرية إلى القاهرة مع رحيل ربيع ياسين عن منصبه .

ووجه النادي الاهلي الشكر لـ بدر رجب، المدير الفني لقطاع الناشئين عما قدمه من جهد وعطاء طوال فترة توليه المسئولية، ومساهمته في تطوير الجانب الفني للقطاع .. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التخطيط اليوم مع محمد يوسف المدير الرياضي لمناقشة استعادادات قطاع الكرة للموسم الجديد.. وأكد الحضور على التقدير الكامل لبدر رجب، وإقرار حقوقه التعاقدية.

ويسافر الأهلى إلى أمريكا غداً الأربعاء لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

ويقع الأهلى في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، ويخوض المارد الأحمر مباراة ودية أمام فريق باتشوكا يوم الاحد المقبل استعداداً لهذه البطولة العالمية.

ويحق لكل نادٍ قيد 26 لاعباً قبل كل مباراة في كأس العالم للأندية بـ24 ساعة، حسب لائحة البطولة التى أرسلها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".