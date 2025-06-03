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أول ظهور لحسين لبيب بعد الوعكة الصحية فى عزاء والدة عمرو الجنايني

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أول ظهور لحسين لبيب بعد الوعكة الصحية فى عزاء والدة عمرو الجنايني

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 09:55 م

حرص حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تقديم واجب العزاء لعمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط والتطوير بالنادي، في وفاة والدته.

ورغم الظروف الصحية لحسين لبيب، إلا أنه حرص علي حضور العزاء الذي أُقيم اليوم، نظراً للعلاقة الوطيدة التي تربطه بعمرو الجنايني، وحضر العزاء أيضاً عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.

وكان حسين لبيب تعرض لوعكة صحية اضطرته للسفر إلى فرنسا لإجراء الفحوصات اللازمة، قبل أن يعود إلى القاهرة قبل نحو أسبوعين، ويستكمل مراحل العلاج، والتي شارف على الانتهاء منها عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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