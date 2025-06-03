شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لحسين لبيب بعد الوعكة الصحية فى عزاء والدة عمرو الجنايني والان مع تفاصيل الخبر

حرص حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تقديم واجب العزاء لعمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط والتطوير بالنادي، في وفاة والدته.

ورغم الظروف الصحية لحسين لبيب، إلا أنه حرص علي حضور العزاء الذي أُقيم اليوم، نظراً للعلاقة الوطيدة التي تربطه بعمرو الجنايني، وحضر العزاء أيضاً عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.

وكان حسين لبيب تعرض لوعكة صحية اضطرته للسفر إلى فرنسا لإجراء الفحوصات اللازمة، قبل أن يعود إلى القاهرة قبل نحو أسبوعين، ويستكمل مراحل العلاج، والتي شارف على الانتهاء منها عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك.